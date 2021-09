Abo-Service

In diesem Jahr erscheint Fresh! zum 19. Mal. In all den Jahren habt ihr uns tolle Postkarten geschickt, viele selbstgebastelt, verziert, bemalt – wir haben immer viel Freude damit gehabt. Seit drei Jahren ist das ein bisschen anders, weil es eine EU-Datenschutzverordnung gibt.

Ihr Ziel:

Eure Daten sollen sicherer werden, denn eure Daten sind etwas sehr Persönliches – sie gehören euch. Wenn ihr nun bei Fresh! mitmacht, überlasst ihr uns Daten von euch – euren Namen und euer Alter zum Beispiel.

Warum verarbeiten wir deine Daten?

Damit du an einem Gewinnspiel für Kinder teilnehmen kannst. Dafür benötigen wir die Einwilligung deiner Eltern. Wenn du gewinnst, werden dein Name sowie dein Wohnort in der gedruckten Landeszeitung und online auf den Seiten der Medienhaus Lüneburg GmbH veröffentlicht. So erfährst du nämlich, ob du gewonnen hast.

Wer erlaubt es uns, deine Daten zu verarbeiten?

Deine Eltern erteilen uns ihre Einwilligung, dass wir deine Daten verarbeiten dürfen, damit du einen der tollen Preise gewinnen kannst. An dieser Stelle müssen wir nun auch in verständlicher Form die Paragrafen benennen, die uns als Rechtsgrundlage dienen. Dafür gibt es die Datenschutzgrundverordnung (puh, was für ein langes Wort) – kurz DSGVO genannt. Und in eben dieser DSGVO gibt es den Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe a. Der erlaubt uns, deine Daten auf Basis deiner Einwilligung zu verarbeiten. Ja, und da wir das mit dem Datenschutz sehr ernst nehmen, nennen wir hier auch den Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe f. Das ist die zweite Rechtsgrundlage, auf die wir diese Datenverarbeitung stützen. Es ist unser berechtigtes Interesse, ein Gewinnspiel für Kinder durchführen zu wollen.

Was habt Ihr für Rechte?

Ihr könnt jederzeit Widerspruch gegen diese Datenverarbeitung einlegen. Allerdings könnt ihr dann leider keinen der Preise gewinnen.

An wen muss der Widerspruch gesendet werden? Den Widerspruch können deine Eltern senden an: *protected email* .

Wer verarbeitet deine Daten?

Das macht die Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 16-20, 21335 Lüneburg, Tel. 04131 740-0. Wenn du noch mehr über den Datenschutz beim Medienhaus Lüneburg wissen möchtest, kannst du deine Eltern bitten, dir die ausführliche Datenschutzerklärung auf dieser Webseite (Datenschutzhinweise) vorzulesen. Aber ganz ehrlich, das macht nicht so richtig viel Spaß.